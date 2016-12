Roghi Corano, sdegno in Afghanistan: proteste costringono alla chiusura l'ambasciata Usa

foto Reuters

12:49

- Non si smorza la polemica sul deprecabile gesto di alcuni soldati Usa in Afghanistan che hanno bruciato alcune copie del Corano in segno di spregio. Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati durante una manifestazione a Kabul: ci sarebbero almeno 8 morti e decine di feriti. La protesta era stata indetta contro i roghi avvenuti nella base aerea Usa di Bagram. Già ieri centinaia di afghani avevano assediato l'area inneggiando: "Morte agli americani"