foto Reuters 10:50 - Il sottosegretario agli Esteri italiano Staffan de Mistura è giunto a Nuova Delhi nell'ambito degli sforzi politici e diplomatici in corso per trovare una soluzione alla crisi determinata dalla morte di due pescatori indiani che vede implicati due marò a bordo della petroliera Enrica Lexie. Intanto la difesa dei due marò ha presentato ricorso per "eccezione di giurisdizione" all'Alta Corte del Kerala.

I difensori dei due militari italiani fermati per l'uccisione dei due pescatori indiani chiede che venga confermato che l'incidente è avvenuto in acque internazionali e non indiane. Procedere con il ricorso è stato necessario perché i colloqui politici e diplomatici in corso non bloccano le procedure giudiziarie, che stanno proseguendo. Attualmente i due marò sono in stato di arresto, pur godendo di un trattamento di favore sotto custodia della polizia, ma domani il magistrato deciderà il da farsi e non è escluso che Massimiliano Latorre e Salvatore Girone possano finire in prigione.



Dopo l'incontro con la collega indiana indiana per l'area occidentale, Preneet Kaur, il viceministro De Mistura ha sottolineato che "occorre un adeguato dialogo per una soluzione altrettanto adeguata". "Con grande tristezza - ha proseguito il sottosegretario - riconosciamo che due cittadini indiani sono morti, ma l'incidente è avvenuto in acque internazionali. Tutto cio' che desideriamo è che la verità venga fuori".



In merito al ricorso presentato all'Alta Corte, il viceministro ha spiegato che "italia e India convengono sul fatto che l'incidente è avvenuto in acque internazionali", ma la situazione non cambia. Italia e India vogliono infatti guidare le indagini in base ai loro codici penali, e quello indiano prevede l'applicazione delle proprie norme anche se le navi si trovano fuori dalle acque territoriali.



Sul caso oggi il ministro degli Esteri, Giulio terzi di Sant'Agata, riferirà alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato. L'India rifiuta l'ipotesi che ci siano dei risvolti politici nel modo in cui sta affrontando la vicenda, e già oggi investigatori indiani potrebbero salire a bordo dell'Erica Lexie.