Seul: "Pace con la NordCorea"

- Il presidente sudcoreano Lee Myung-bak ha invitato la Corea del Nord a riaprire il dialogo, da tempo in stallo, "con sincerità" e in linea con un percorso che vedrebbe Seul "collaborare pienamente". Lee, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in tv, ha spiegato oggi che "se la Corea del Nord vorrà parlare con sincerità, noi accetteremmo il dialogo con apertura e siamo pronti a cooperare pienamente se ce n'è bisogno".