foto Ap/Lapresse 02:00 - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha criticato il mancato raggiungimento di un accordo e la mancanza di progressi nei colloqui con l'Iran sul controverso programma nucleare della Repubblica islamica. L'Aiea ha poi reso noto il rifiuto da parte di Teheran di permettere ai propri ispettori l'accesso al sospetto sito nucleare iraniano di Parchin, posto all'interno di una base militare.

"Delusione" per la mancata collaborazione delle autorità iraniane. E' quanto il direttore generale della Aiea (International Atomic Energy Agency) Yukiya Amano scrive sul profilo di Facebook dell'agenzia a commento della nuova visita compiuta dagli ispettori a Teheran. "E' una delusione che l'Iran non abbia accettato la nostra richiesta di visitare la base di Parchin", ha detto Amano spiegando che l'Aiea si è "impegnata con spirito costruttivo ma l'accordo non è stato raggiunto".



Gli esperti dell'agenzia Onu avevano chiesto l'accesso alla centrale, all'interno di una base militare, per verificare la presenza di componenti di armamenti nucleari. Martedì, dinanzi al nuovo forcing della comunità internazionale per conoscere la verità sui piani di arricchimento nucleare, un alto grado dell'esercito iraniano aveva parlato di un attacco preventivo nel caso il Paese fosse di nuovo minacciato.