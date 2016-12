Senegal, ferito Youssou Ndour

01:11

- Il cantante e leader dell'opposizione in Senegal Youssou Ndour è stato ferito a una gamba durante una manifestazione non autorizzata a Dakar. L'artista e attivista è stato colpito mentre la folla è stata dispersa dalla polizia. "E' stato ferito alla gamba sinistra, visitato da un medico, ma non intende trasformare l'incidente in un affare di Stato", ha dichiarato Charles Faye, il responsabile del movimento "Fekk‚ ma ci bool" fondato dal cantante.