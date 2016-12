Venezuela, nuova operazione per Chavez

foto Afp 22:02 - Il presidente del Venezuela Hugo Chavez ha annunciato che dovrà subire un nuovo intervento chirurgico dopo che i dottori cubani hanno rilevato una nuova lesione carcerosa. "Non c'è alcuna metastasi. Solo questa piccola lesione nello stesso punto in cui mi hanno tolto il tumore", ha dichiarato alla tv Chavez, 57 anni, che si è ricandidato per ottenere un quarto mandato alle presidenziali del prossimo 7 ottobre. - Il presidente del Venezuela Hugo Chavez ha annunciato che dovrà subire un nuovo intervento chirurgico dopo che i dottori cubani hanno rilevato una nuova lesione carcerosa. "Non c'è alcuna metastasi. Solo questa piccola lesione nello stesso punto in cui mi hanno tolto il tumore", ha dichiarato alla tv Chavez, 57 anni, che si è ricandidato per ottenere un quarto mandato alle presidenziali del prossimo 7 ottobre.

"Mi è stato riscontrato sabato scorso a Cuba dove mi sono recato per sottopormi a delle analisi per il precedente tumore", ha precisato il capo dello Stato. Chavez ha aggiunto che il tumore gli è stato riscontrato "nella stessa area dove gli era stato estirpato il precedente ed è quindi necessario un nuovo intervento chirurgico", a suo dire "meno complesso", di quelli a cui si era sottoposto l'anno scorso.



Il presidente venezuelano ha anche smentito che si tratti di una metastasi al fegato, come, invece, ha insinuato ieri nel suo blog il giornalista Nelson Bocaranda, e sostenuto in una dichiarazione alla tv statale: ''Sono in buone condizioni anche per affrontare questa battaglia''.



Chavez ha anticipato infine che parlerà con i suoi collaboratori per decidere dove si sottoporra' al suo terzo intervento chirurgico per un tumore.