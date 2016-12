Crisi,Usa:bene Bce e riforme Italia

20:06

- "Il previsto patto di bilancio europeo, le recenti azioni della Banca Centrale Europea e le riforme in Spagna e in Italia sono passi positivi nel gestire la crisi dell'area euro". Questo l'apprezzamento espresso da Barack Obama nel corso di una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il presidente Usa ha poi sottolineato la necessità "altri passi", alludendo alla creazione di una rete di protezione, per evitare il contagio della crisi.