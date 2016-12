Marò,Terzi: no competenza indiana

18:43

- "La nave italiana era sicuramente in acque internazionali e il sostenere che esiste una giurisdizione indiana e non italiana su questo secondo me è un grosso errore". A dirlo, il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, che sulla questione dei marò fermati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori ha aggiunto: "Mi auguro che si apra veramente una collaborazione con l'autorità indiana che consenta una rapida soluzione di questo caso".