India,Atene:no attacco a nave greca

- Atene ribadisce che non c'è stato alcun attacco di pirati al largo delle coste indiane il 15 febbraio al cargo greco Olympic Flair. Lo stesso giorno ci sarebbe stato il presunto tentativo di abbordaggio alla petroliera italiana Enrica Lexie. "Non risulta che niente del genere sia accaduto a nessuna nave greca in navigazione al largo dell'India nei giorni indicati", ribadisce il ministero della Marina Mercantile ellenica.