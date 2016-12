Summit su Siria,Mosca non partecipa

07:57

- La Russia non parteciperà alla conferenza sulla Siria in programma a Tunisi venerdì. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri. "Non siamo stati informati né dei partecipanti, né dell'ordine del giorno della conferenza - ha spiegato il portavoce - . Ma soprattutto, cosa più importante, non è chiaro quale sia l'obiettivo reale di questa iniziativa".