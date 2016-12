Papademos:soddisfatto per aiuti Ue

07:25

- Il premier greco, Lucas Papademos, si è detto "molto soddisfatto" dell'accordo raggiunto dall'Eurogruppo. L'intesa prevede aiuti per 130 miliardi di euro. Il premier ha assicurato che le riforme concordate per ottenere i fondi saranno applicate anche dopo le elezioni di aprile. L'erogazione del nuovo piano di aiuti avverrà in due anni, fino al 2014.