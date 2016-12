Pakistan, bus cade in un burrone: quindici morti

foto Ap/Lapresse 09:11 - Un autobus di linea è caduto in un burrone nel Pakistan nord-occidentale causando la morte di almeno 15 persone. Lo riferisce Geo Tv. L'incidente è avvenuto per cause ancora da stabilire nel distretto di Haripur. Oltre ai cadaveri, sono stati recuperati tre feriti. Otto fra donne e bambini deceduti nell'incidente appartenevano alla stessa famiglia. - Un autobus di linea è caduto in un burrone nel Pakistan nord-occidentale causando la morte di almeno 15 persone. Lo riferisce Geo Tv. L'incidente è avvenuto per cause ancora da stabilire nel distretto di Haripur. Oltre ai cadaveri, sono stati recuperati tre feriti. Otto fra donne e bambini deceduti nell'incidente appartenevano alla stessa famiglia.

Sono in corso le indagini per stabilire esattamente la dinamica dell'incidente e per capire quali siano state le cause che hanno portato a questa terribile strage.