foto Ap/Lapresse 12:59 - Dopo 12 ore di riunione, i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo hanno trovato l'accordo sul secondo programma di aiuti alla Grecia per 130 miliardi. L'obiettivo debito/Pil al 2020 è stato fissato poco al di sopra del 120%. Le discussioni si sono protratte fino a tarda notte soprattutto per convincere le banche esposte ad accettare una più marcata riduzione dei rendimenti del loro investimento in obbligazioni greche. - Dopo 12 ore di riunione, i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo hanno trovato l'accordo sul secondo programma di aiuti alla Grecia per 130 miliardi. L'obiettivo debito/Pil al 2020 è stato fissato poco al di sopra del 120%. Le discussioni si sono protratte fino a tarda notte soprattutto per convincere le banche esposte ad accettare una più marcata riduzione dei rendimenti del loro investimento in obbligazioni greche.

Il nuovo pacchetto di aiuti "garantirà" il futuro della Grecia nell'Eurozona: lo ha detto il presidente Jean Claude Juncker, che ha annunciato che l'accordo prevede un rafforzamento della sorveglianza su Atene, con una presenza permanente della troika e l'inserimento di una norma sulla priorità dei pagamenti al servizio del debito nella Costituzione.



"Grecia rimarrà in Ue"

L'accordo raggiunto garantisce, ha sottolineato Junker, la tenuta della Grecia nell'euro e le dà il tempo di tornare su un percorso di crescita sostenibile.



L'accordo con i privati (Psi) prevede "un haircut nominale del 53,5%". E' scritto nella dichiarazione finale del consiglio dei ministri finanziari che considerano l'intesa "una base appropriata per lanciare l'invito allo scambio dei bond del governo greco". Il Psi è "condizione necessaria" e l'Eurogruppo "attende con impazienza un'alta partecipazione dei creditori privati" definita "significativo contributo" alla sostenibilità del debito greco.



Napolitano: "Grande prova dell'Europa"

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, elogia l'Ue e il nostro Paese per aver "salvato" l'Europa, politica prima ancora che ecomonica. "Grazie all'iniziativa di 12 capi di governo che ieri hanno sottoscritto un documento stimolante, e tra questi il presidente del Consiglio italiano, c'è più volontà di quanto non risultasse fino a poco tempo fa di mettere l'accento su politiche di crescita per l'Europa. Abbiamo evitato il contagio", ha detto il Capo dello Stato. "L'Italia sta recuperando la fiducia e l'autorevolezza sul piano europeo" ha aggiunto.



Monti: "Bel risultato"

L'accordo "è un bel risultato per la Grecia, per l'Eurozona e per i mercati, speriamo". E' il commento a caldo del presidente del Consiglio Mario Monti, al termine della lunghissima riunione dell'Eurogruppo. "E' stato un lungo lavoro - ha aggiunto - l'Europa è anche in grado di funzionare". I maggiori sacrifici da parte dei detentori privati del debito greco è stato al centro "di un intenso negoziato durato tutta la notte - ha aggiunto - . Per quanto riguarda invece la "lettera sulla crescita" firmata dall'Italia e da altri 11 Paesi Ue, "è destinata al Consiglio europeo" dei primi di marzo.



Anche Bce parteciperà agli aiuti

La Bce parteciperà al piano di aiuti distribuendo alle banche centrali nazionali i profitti sui bond greci nel suo portafoglio, a loro volta le banche centrali li verseranno agli Stati dell'Eurozona che hanno acconsentito a versarli alla Grecia nell'ambito del piano di riduzione del suo debito.