Afghanistan, colloquio Obama-Karzai

- Il presidente americano, Barack Obama, e quello afghano, Hamid Karzai, hanno discusso della riconciliazione in Afghanistan durante un colloquio telefonico in seguito all'incontro tra il leader afghano e i capi pakistani e iraniani. Karzai, in una recente intervista, ha ribadito che il suo governo è impegnato in negoziati con i talebani, con o senza l'appoggio degli Stati Uniti.