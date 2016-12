India sui marò: "E' imperdonabile"

21:11

- "Una cosa è chiara: i colpevoli devono essere puniti". L'India non recede di un passo dalla sua posizione contro i due marò italiani accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiati per pirati, mentre i militari continuano a respingere le accuse. Il ministro della Navigazione indiano, G.K. Vasan, ha però sottolineato che "abbiamo perso due vite preziose dei nostri pescatori, e non è perdonabile".