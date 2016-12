Marò,ricorso: India non competente

18:16

- La difesa dei marò italiani fermati per l'uccisione di due pescatori indiani presenterà domani un ricorso per "eccezione di giurisdizione" all'Alta Corte del Kerala. I legali chiederanno che venga confermato che l'incidente non è avvenuto in acque territoriali indiane e che quindi debba essere applicato il diritto internazionale.