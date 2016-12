India, marò portati in tribunale

09:44

- I due marò italiani hanno lasciato la guest house di Kochi, nel sud dell'India, dov'erano custoditi, e vengono condotti a Kollam, dove dovranno presentarsi in tribunale per rispondere dell'omicidio di due pescatori indiani. I responsabili della polizia indiana hanno notificato a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone un provvedimento di fermo giudiziario necessario per superare la sospensione delle procedure nella festività indiana odierna.