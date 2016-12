Libia, giallo sulla morte della giornalista pro-Gheddafi: andava in onda con la pistola

09:08 - E' giallo sulla sorte di Hala Misrati, la giornalista libica fedele a Muammar Gheddafi divenuta celebre in tutto il mondo per aver brandito, all'inizio del conflitto, una pistola durante un telegiornale e promesso di lottare a fianco del Colonnello fino alla morte. Al Arabiya ha riferito che la donna è stata trovata morta nella propria cella in una prigione di Tripoli, ma, secondo la famiglia di Misrati, la donna è viva ma "può rischiare di venire uccisa in qualsiasi momento".