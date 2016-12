Tibet, monaco si dà fuoco: morto

06:36

- Un monaco buddista di 18 anni si è dato fuoco ed è morto nel sudovest della Cina, nell'ultima autoimmolazione di protesta contro la politica cinese in Tibet. Lo rende noto un gruppo per i diritti umani. E' successo a Ngaba (Aba in cinese), area a maggioranza tibetana nella provincia del Sichuan, spiega l'International Campaign for Tibet. Si tratta della 26esima autoimmolazione di un monaco tibetano dallo scorso anno in Cina.