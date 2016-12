Ecuador, bus in burrone: 29 morti

06:12

- Almeno 29 persone sono morte ed altre 27 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha visto un autobus precipitare in un burrone nella provincia andina di Imbabura, nel nord dell'Ecuador. Il bus si è prima schiantato su una roccia, per poi cadere in un precipizio di 10 metri vicino Cuajara, circa 110 km a nordovest della capitale Quito. Secondo le autorità, il mezzo stava viaggiando a velocità eccessiva.