Sarkozy apre la campagna elettorale

- Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha iniziato la campagna elettorale per il suo secondo mandato da Marsiglia. "La verità non mi spaventa" ha detto aggiungendo di non aver paura né dei sondaggi che lo danno sfavorito, né di attuare le riforme impopolari ma necessarie. Poi ha assicurato che la Francia, sotto la sua guida, "è riuscita a resistere" alla crisi che invece ha sconvolto il resto del mondo occidentale.