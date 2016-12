Murdoch, domenica il nuovo tabloid

00:10

- Domenica 26 febbraio sarà in edicola il primo numero dell'edizione domenicale del tabloid "Sun", "The Sun on Sunday", del magnate Rupert Murdoch, che prende il posto dello storico "News Of The World", chiuso in luglio dopo 168 anni, per lo scandalo delle intercettazioni illegali. Lo riferisce la britannica Sky News - sempre di Murdoch - che cita fonti di News International.