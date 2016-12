Gauck: "Non vi aspettate superman"

22:01

- Joachim Gauck, designato alla presidenza della Repubblica federale tedesca, dichiara: "Non vi aspettate da me che io sia un superman, una persona che non fa errori". Nel suo discorso tenuto al fianco di Angela Merkel e dei leader di partito dell'unione e dell'opposizione, afferma: "Forse, nel cuore della notte riuscirò a essere felice, ma per ora sono solo confuso". Gauck sottolinea di essere molto lusingato per il ruolo e per la fiducia di tutti.