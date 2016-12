Germania, Merkel annuncia Gauck presidente

foto Ap/Lapresse Correlati Gauck verso la presidenza tedesca

Germania, dimesso presidente Wulff

14:54 - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto marcia indietro e ha accettato di sostenere la candidatura a presidente della Germania del pastore ed attivista dei diritti umani nell'ex Germania Est, Joachim Gauck, dopo le dimissioni di Christian Wulff, travolto da uno scandalo. Gauck era il candidato che i tedeschi preferivano nel 2010 quando la Merkel impose Wulff. Gauck è il candidato dei socialdemocratici dell'Spd e dei liberali del Fdp.

La Merkel costretta ad appoggiare l'ex avversario

"Quest'uomo, questo professore di democrazia può fornirci un'importante spinta per le sfide del nostro tempo e del futuro", ha dichiarato la Merkel annunciando che Joachim Gauck, pastore protestante di 72 anni, si candida alla presidenza, dopo le dimissioni di Christian Wulff, avvenute venerdì. L'elezione di Gauck è abbastanza scontata poiché le Unioni cristiane (Cdu-Csu) di Merkel e il suo alleato liberale (Fdp), il partito socialdemocratico (Spd) e i Verdi dispongono di una comoda maggioranza.



Gauck: "Non vi aspettate superman"

Al fianco di Angela Merkel e dei leader di partito dell'unione e dell'opposizione, Joachim Gauck ha poi dichiarato nel suo discorso: "Non vi aspettate da me che io sia un superman, una persona che non fa errori". Poi, "forse, nel cuore della notte riuscirò a essere felice, ma per ora sono solo confuso". Gauck ha sottolineato di essere molto lusingato per il ruolo di rappresentante della massima carica dello Stato e per la fiducia di tutti.