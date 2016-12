Siria,Usa:azione militare difficile

20:07

- Un'intervento militare in Siria "è molto difficile": lo ha detto il capo di Stato maggiore delle forze armate Usa, Martin Dempsey, per il quale, inoltre, "è prematuro" pensare di armare l'opposizione al regime di Assad. "Piuttosto che prendere decisioni unilaterali, penso che la giusta strada al momento sia quella di rafforzare il consenso internazionale per fare sempre più pressioni sul regime", ha detto Dempesy in un'intervista alla Cnn.