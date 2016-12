Messico,rivolta in carcere:38 morti

19:49

- E' di almeno 38 morti e vari feriti il bilancio di una rivolta scoppiata nel carcere di Apodaca, in Messico, vicino la frontiera con gli Usa. Il portavoce del governo Jorge Domene ha fatto sapere che l'istituto penale, che registra la presenza di 3mila detenuti, è massicciamente presidiato da militari, truppe federali e forze speciali. I disordini sarebbero scoppiati per il rifiuto di alcuni reclusi di essere trasferiti in altri penitenziari.