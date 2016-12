Spagna, Rajoy:riforma lavoro giusta

19:25 - "La riforma del lavoro è giusta e necessaria per la Spagna". Così il premier Mariano Rajoy ha parlato alla nazione, mentre per le strade di 57 città migliaia di spagnoli protestavano contro la riforma. Lo scrive El Mundo online. Rajoy si è augurato che si "trovi un compromesso", nonostante "i sacrifici e le rinunce" che si dovranno fare. "La maggioranza deve accettare le misure, non sarà piacevole, ma gli spagnoli sono d'accordo", ha concluso.