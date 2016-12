India, fermo marò prolungato

18:53

- I due marò dell'Enrica Leixe, Latorre e Girone, ora si trovano nella Guest House della polizia di Kochi, India, per essere sottoposti agli interrogatori sull'uccisione dei due pescatori, mercoledì nel Mar Arabico. Non è chiaro quello che succederà domani perché in tutta l'India si osserva la festività di Shivaratri e il tribunale del distretto competente sarà chiuso. Per cui lo stato di fermo forse sarà prolungato di 24 ore.