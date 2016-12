Spagna,cortei contro riforma lavoro

15:15

- Migliaia di persone sono scese in piazza in 57 città della Spagna per protestare contro la riforma del lavoro recentemente approvata dal governo di Madrid. Le marce, organizzate dai sindacati, sono cominciate a metà mattinata da Cordoba, per continuare da mezzogiorno in poi a Madrid e si concluderanno con i cortei di stasera a Barcellona, Siviglia, Toledo e Valencia.