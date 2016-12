Nave India,"giurisdizione italiana"

14:53

- "Il fatto è avvenuto in acque internazionali, su una nave che batte bandiera italiana, quindi la giurisdizione è italiana". Così il ministro della Giustizia, Paola Severino, commenta la vicenda della nave italiana Erica Lexie. "La situazione non è tranquillizzante, ma abbiamo trattato tutta la notte, abbiamo in India delle persone inviate dal ministero degli Esteri, della Difesa e della Giustizia", ha ricordato il Guardasigilli.