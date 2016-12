foto Ap/Lapresse 14:40 - L'Iran ha deciso di sospendere la vendita di petrolio alle compagnie petrolifere francesi e britanniche. Lo annuncia il portavoce del ministero iraniano del Petrolio, Alireza Nikzad, citato dal sito ufficiale del ministero. "La vendita di petrolio alle compagnie britanniche e francesi è sospesa", ha detto Nikzad. - L'Iran ha deciso di sospendere la vendita di petrolio alle compagnie petrolifere francesi e britanniche. Lo annuncia il portavoce del ministero iraniano del Petrolio, Alireza Nikzad, citato dal sito ufficiale del ministero. "La vendita di petrolio alle compagnie britanniche e francesi è sospesa", ha detto Nikzad.

"In seguito alla decisione ufficiale annunciata dal ministero degli Esteri, il ministero del Petrolio ha sospeso la vendita di petrolio alle compagnie francesi e britanniche", ha aggiunto il ministro iraniano, precisando di "avere intenzione di vendere petrolio ad altri clienti". Secondo Paese dell'Opec, l'Iran produce 3,5 milioni di barili di petrolio al giorno e ne esporta 2,5 milioni. Il 20% dell'oro nero iraniano è venduto ai Paesi della Ue (circa 600 mila barili al giorno), in particolare a Italia, Spagna e Grecia. Il 70% è esportato in Asia.



Mercoledì scorso le autorità di Teheran avevano annunciato un taglio delle esportazioni di petrolio a sei Paesi europei, inclusa l'Italia, in reazione alle ultime sanzioni dell'Ue all'Iran riguardo al dossier nucleare.