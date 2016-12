Mar Egeo, yacht affonda: la tragedia della Concordia rivissuta in "piccolo"

11:42 - Naufragio davanti alle coste della Grecia. La "Yogi", una nave da crociera di superlusso di proprietà dell'uomo d'affari francese Stephane Courbit, è affondata nel Mare Egeo, al largo dell'isola di Skyros, dopo essersi posizionata per alcune ore su un fianco, proprio come la Concordia. La guardia costiera greca ha tratto in salvo tutti gli otto occupanti dello yacht con l'impiego di due elicotteri e una fregata.







Secondo quanto riportato del francese "Paris Match", lo yacht, 60 metri di lunghezza, è il più grande mai immatricolato in Francia. Era stato varato nemmeno un anno fa, nel marzo 2011, da un cantiere navale turco. Sarebbe rimasto vittima di un'avaria meccanica nel corso di una tempesta.