Nave in India, italiani interrogati

10:18

- Un numero imprecisato di militari italiani a bordo della "Enrica Lexie", la petroliera italiana coinvolta nell'uccisione di due pescatori indiani, "sta per essere portato a terra" dalla polizia di Kochi, in India meridionale. Secondo fonti locali, in questo momento si discute su quanti fucilieri della Marina debbano scendere a terra, verosimilmente per essere interrogati.