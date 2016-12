Nuove tensioni tra le due Coree

09:52

- La Corea del Nord accusa la Corea del Sud di avere in programma per lunedì esercitazioni militari nei pressi di alcune isole di confine. In questo caso l'esercito nordcoreano, si legge in una nota, attaccherà. Pyongyang ha invitato gli abitanti delle a lasciare le loro case prima dell'inizio delle operazioni. La Corea del Sud conduce regolarmente esercitazioni militari alla frontiera.