Nave italiana bloccata in India, italiani a terra: presto saranno interrogati

foto Ap/Lapresse 10:19 - Sarebbero già a terre e prossimi a essere interrogati due dei marinai italiani dalle Enrica Lexie. L'Italia ha inviato un team di diplomatici e avvocati a Nuova Delhi per colloqui sul caso internazionale esploso il15 febbraio, quando la petroliera ha sventato, secondo le autorità italiane, un attacco di pirati, mentre per quelle indiane avrebbe fatto fuoco su un peschereccio uccidendo due pescatori.

La vicenda sembra lontana a concludersi e dall'India giungono notizie confuse. Nelle ultime ore il console italiano a Mumbai sarebbe salito a bordo della nave, ancorata al porto di Kochi, insieme al commissario di polizia della città. Lo riferisce il sito all news Cnn-Ibn.



Le autorità indiane avevano fissato le 8 ora locale (le 2.30 in Italia) come ultimatum per far scendere i membri dell'equipaggio e interrogarli, ma finora nessuno ha lasciato la nave e secondo fonti interne a bordo sarebbe già cominciato l'interrogatorio del comandante e di un altro membro dell'equipaggio.



In precedenza la polizia indiana era salita a bordo reclamando la consegna delle due guardie, ma responsabili italiani avrebbero nuovamente opposto l'esistenza di "un difetto di giurisdizione".



Italiani a terra, presto interrogatorio

Due dei marinai italiani dell'Enrica Lexie sono scesi a terra e presi in consegna dalla polizia di Kochi per essere interrogati.



Secondo fonti che seguono da vicino la vicenda, il console generale d'Italia a Mumbai, Giampaolo Cutillo, è sceso insieme con i due fucilieri della Marina. Insieme a loro c'è anche l'addetto militare dell'ambasciata, il contrammiraglio Franco Favre.



Tv indiana rivela nomi fucilieri italiani

Sono Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, secondo fonti indiane non confermate, i due fucilieri di Marina portati a terra a Kochi per essere interrogati sull'uccisione in mare mercoledì di due pescatori indiani. Lo riferisce la tv all news indiana Times Now.