Iran: rafforzeremo piano nucleare

11:21

- Il governo di Teheran, che ha proposto di tornare al tavolo dei negoziati, si appresta in segreto a rafforzare il suo programma nucleare. E' quanto hanno riferito fonti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, secondo le quali i nuovi strumenti di raffinazione riuscirebbero ad arricchire l'uranio fino a raggiungere invece il livello necessario per realizzare un ordigno atomico e non più per usi civili. come più volte dichiarato dall'Iran.