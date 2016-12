Petroliera, Terzi: "Caso italiano"

21:37

- Per risolvere il caso della petroliera italiana bloccata a Kochi, Italia e India avviano una "concreta collaborazione". Lo riferisce la Farnesina annunciando che una delegazione di alti funzionari di Esteri, Difesa e Giustizia è in partenza per Delhi. In una conversazione telefonica il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha detto al suo omologo indiano, S.M. Krishna, che la giurisdizione sul caso compete alla magistratura italiana.