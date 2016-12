India: "Italia risolva incidente"

17:34

- L'India auspica che il problema legato all'uccisione di due pescatori in un incidente che ha coinvolto la petroliera italiana "Enrica Lexie" sarà "risolto in modo soddisfacente". E' quanto emerge in un comunicato diramato a New Delhi dal ministero degli Esteri indiano, dopo il colloquio con il collega italiano Giulio Terzi.