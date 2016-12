Afghanistan: cade elicottero Nato

15:06

- Un elicottero della Nato è precipitato oggi nell'Afghanistan orientale, come riferisce la Cnn citando fonti della polizia locale. Al momento non si ha notizia di vittime. L'Isaf per ora esclude che si tratti di un velivolo della coalizione, mentre il capo della polizia della provincia di Laghman, Abdul Rahman Sarjang, afferma che si tratta di un mezzo statunitense.