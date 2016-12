Da Usa a Europa cortei pro-Grecia

14:51

- "Ora siamo tutti greci". E' nel segno di questo slogan che oggi scenderanno in piazza i manifestanti che in molti Paesi del mondo vogliono testimoniare la loro solidarietà ad Atene. Da Parigi a Dublino, passando per New York, sono previste manifestazioni e cortei: "La gente in Grecia ha bisogno della solidarietà internazionale e ci chiede il nostro appoggio. Rispondiamo al suo appello. Siamo tutti greci", è il messaggio di chi ha lanciato l'iniziativa.