India,bus in fiume: morti 7 bambini

- Almeno sette bambini sono morti e diversi altri risultano dispersi in un incidente che ha coinvolto il loro scuolabus in India, nella ex colonia portoghese di Goa. In seguito a questa tragedia, le autorità locali hanno cancellato la tradizionale sfilata di Carnevale che era in programma proprio oggi nel capoluogo di Panjim. Sul veicolo, che è finito in un fiume, viaggiavano 15 persone, tra studenti e insegnanti.