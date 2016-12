foto Dal Web 14:04 - Un uomo in Svezia è stato ritrovato in un'auto rimasta completamente coperta dalla neve in un bosco. E' sopravvissuto per due mesi, completamente isolato al gelo, non lontano dalla città di Umeaa. Sembra che per tutto questo tempo si sia nutrito di neve, come ha raccontato la polizia svedese. L'auto è stata avvistata da un giovane, che ha notato il tetto di un'auto che spuntava dalla neve e ha subito chiamato i soccorsi. - Un uomo in Svezia è stato ritrovato in un'auto rimasta completamente coperta dalla neve in un bosco. E' sopravvissuto per due mesi, completamente isolato al gelo, non lontano dalla città di Umeaa. Sembra che per tutto questo tempo si sia nutrito di neve, come ha raccontato la polizia svedese. L'auto è stata avvistata da un giovane, che ha notato il tetto di un'auto che spuntava dalla neve e ha subito chiamato i soccorsi.

"Siamo stati informati del ritrovamento venerdì di una persona che si trovava all'interno di un'auto coperta dalla neve in un bosco, a circa un chilometro e mezzo dalla strada principale", ha detto Ebbe Nyberg, agente nella contea di Vaesterbotten, nel Nord del paese.



Il giovane che per caso ha notato l'auto sepolta dalla neve si è avvicinato, ha tolto un po' di neve dal veicolo ed è riuscito a notare che all'interno qualcosa si muoveva e ha subito avvertito la polizia.



I soccorritori sono riusciti a tirare fuori un uomo di circa 40 anni che era "in condizioni molto gravi", affamato, incapace di parlare e di camminare. Grazie a un sacco a pelo era riuscito a proteggersi dal freddo. Il portavoce della polizia ha detto che non è possibile dire al momento per quanto tempo l'uomo sia rimasto bloccato, ma che certamente deve essere arrivato lì prima dell'inizio delle nevicate in autunno.



L'uomo, ricoverato in ospedale, ha detto di essere rimasto senza cibo da dicembre e di aver mangiato la neve. Le temperature di recente hanno raggiunto i meno 30 gradi.