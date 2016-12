foto Ap/Lapresse 11:28 - E' di almeno tre morti il bilancio dei bombardamenti di stamani da parte delle forze del governo siriano contro Homs. Lo riferisce all'agenzia Dpa l'attivista Omar Homsi. Le morti sono state provocate dai colpi di artiglieria lanciati contro il distretto di Baba Amr. L'attacco delle forze di Damasco ha provocato anche il ferimento di almeno 5 persone. - E' di almeno tre morti il bilancio dei bombardamenti di stamani da parte delle forze del governo siriano contro Homs. Lo riferisce all'agenzia Dpa l'attivista Omar Homsi. Le morti sono state provocate dai colpi di artiglieria lanciati contro il distretto di Baba Amr. L'attacco delle forze di Damasco ha provocato anche il ferimento di almeno 5 persone.

E intanto un "buon numero" di droni Usa sta sorvolando il Paese, monitorando gli attacchi del regime contro le forze di opposizione e i "civili innocenti": ad affermarlo è la Nbc, citando fonti anonime del governo Usa. La sorveglianza "non è tesa a preparare una azione militare", dicoano le fonti, quanto piuttosto a "raccogliere prove" per spingere a una risposta internazionale "più forte". Secondo le fonti, Washington sta pensando a missioni umanitarie, ma la situazione nel Paese rende l'ipotesi "rischiosa".



Il Cairo, la polizia respinge i manifestanti davanti all'ambasciata della Siria

Alcune persone che stavano manifestando davanti all'ambasciata della Siria al Cairo hanno tentato - secondo testimoni oculari - di forzare i cordoni di polizia e di assalire l'ambasciata, che ha respinto la folla. Sono avvenuti lievi scontri, che hanno provocato due feriti, ma non ci sono state conseguenze pesanti. C'erano anche due esponenti politici del movimento dei salafiti, gli islamici più radicali - il candidato presidenziale Hazem Abou Ismail e il parlamentare Mamdouh Ismail - che hanno lasciato la zona dopo gli incidenti. Fino alla fine i manifestanti hanno continuato a chiedere a gran voce l'espulsione dall'Egitto dell'ambasciatore della Siria.