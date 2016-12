Tokyo, bypass cardiaco ad Akihito

08:20

- E' perfettamente riuscito l'intervento per applicare un bypass cardiaco all'imperatore del Giappone, Akihito, durato cinque ore. Lo hanno reso noto i medici dell'ospedale universitario di Tokyo. Al 78enne sovrano nipponico era stata raccomandata l'operazione dopo che gli esami avevano evidenziato un restringimento di due arterie coronariche. L'imperatore dovrebbe restare in ospedale per due settimane.