Scontri in Senegal, diversi feriti

- Una decina di persone, tra cui un poliziotto, sono state ferite in diversi scontri scoppiati a Dakar, in Senegal. Gli agenti sono intervenuti per disperdere una manifestazione non autorizzata, indetta contro il presidente Abdoulaye Wade, 85 anni, candidato per la terza volta alle elezioni presidenziali. Centinaia di giovani hanno incendiato pneumatici, erigendo barricate. Il voto è fissato per il 26 febbraio.