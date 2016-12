Leader Cina in Usa: non temeteci

00:06

- "Una Cina fiorente e stabile non sarà una minaccia per nessun Paese". Così il vicepresidente cinese Xi Jinping in visita a Los Angeles, dove ha partecipato con l'omologo statunitense Joe Biden a una conferenza organizzata dal ministero del Commercio cinese. Xi, destinato a succedere all'attuale presidente della Cina Hu Jintao nel 2013, conclude il suo viaggio di quattro giorni negli Stati Uniti.