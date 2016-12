Libano, tre condanne capitali

23:31

- Tre libanesi sono stati condannati a morte da un tribunale militare per spionaggio a favore di Israele. La pena capitale è stata inflitta a Haitham Sahmarani, in carcere, e in contumacia per Mohamed Amin Khazaal e sua moglie Sahira Sahmarani. Dall'aprile 2009 in Libano più di cento persone, tra cui militari e impiegati nel settore delle telecomunicazioni, sono finiti in carcere con l'accusa di spionaggio a favore di Israele.