Obama:Cina scorretta nel commercio

- Il presidente americano, Barack Obama, è tornato ad attaccare le pratiche commerciali sleali adottate da alcuni Paesi come la Cina. "Se i nostri concorrenti in campo commerciale non rispetteranno le regole, non staremo a guardare", ha promesso. Il nuovo affondo verso Pechino è avvenuto proprio nell'ultima giornata di visita del futuro leader cinese, Xi Jinping, negli Usa.