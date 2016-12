Bacio "offline" tra Sarkozy e la Bruni diventa un cult della Rete: mossa elettorale o amore?

foto Da video 17:38 - Sta facendo il giro della rete il bacio fuori onda di Carla Bruni al presidente francese Nicolas Sarkozy, poco prima che quest'ultimo andasse in onda mercoledì scorso al tg di TF1 per annunciare la sua candidatura per un secondo mandato all'Eliseo. La direzione della rete tv ha aperto un'inchiesta interna per capire come immagini "off", registrate dalla regia di TF1 qualche minuto prima della diretta, siano potute finire su internet. - Sta facendo il giro della rete il bacio fuori onda di Carla Bruni al presidente francese Nicolas Sarkozy, poco prima che quest'ultimo andasse in onda mercoledì scorso al tg di TF1 per annunciare la sua candidatura per un secondo mandato all'Eliseo. La direzione della rete tv ha aperto un'inchiesta interna per capire come immagini "off", registrate dalla regia di TF1 qualche minuto prima della diretta, siano potute finire su internet.

Nel video di 15 secondi si vede la premiere dame che si avvicina al marito, già seduto in studio pronto per l'intervista per aggiustargli al collo della giacca la legione d'onore - "bisogna metterla in orizzontale", gli ha sussurrato - poi prima di andarsene gli dà un bacio sulle labbra di incoraggiamento. Il presidente sembra non aspettarselo, e un po' imbarazzato ricambia il bacio e sorride, prima di ritornare serio e concentrato.



Non è la prima volta che un fuori onda di Sarkozy finisce on line: nel luglio del 2008 era stato diffuso un filmato in cui il presidente, mentre si apprestava a intervenire sulla rete pubblica France 3, reagisce in modo polemico perché un tecnico non ricambia il suo saluto. Anche allora la rete aveva condannato la diffusione delle immagini e aperto un'inchiesta interna.