Cuba, muore artigiano italiano

- Un falegname di 41 anni, Roberto Avelli, di Mozzanica (Bergamo), è morto in circostanze misteriose mentre si trovava in vacanza con due amici nella città cubana di Holguin. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo sia caduto dal secondo piano. Sul corpo è stata trovata una ferita alla testa compatibile con la caduta. Avelli aveva detto ai familiari di voler rientrare in Italia in anticipo perché si sentiva in pericolo.